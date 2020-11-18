الإمارات تعلن عن اكتشافات أثرية جديدة فى أم القيوين.. فيديو

إيمان حنا

أعلنت دائرة السياحة والآثار في أم القيوين عن اكتشافات أثرية جديدة في موقع "تل أبرق" الأثري بالتعاون مع البعثة الأثرية الإيطالية. وفق بيان لسفارة دولة الإمارات بالقاهرة. وتمثلت الاكتشافات الجديدة في بقايا عدة أرضيات استوطنت على نطاق واسع من العصر البرونزي المتأخر إلى العصر الحديدي المبكر "حوالي 1500-300 قبل الميلاد"، وغرفة صغيرة ذات جدران من الطوب اللبن والحجر تعود إلى نفس الفترة، بالإضافة إلى اكتشاف غرفتين تابعتين لمبنى - يشتبه أنه كان قصرا أو حصنا -، متصلتين بجدار ضخم من الشمال إلى الجنوب.





وأكد الشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة السياحة والآثار، أهمية الاكتشافات الأثرية في الإمارة وتعقّب الحقب التاريخية القديمة، للحفاظ على الموروثات التاريخية، باعتبارها ثروة وطنية وشاهدا حيا على حضارة وتاريخ المنطقة.. مشيراً إلى أن إمارة أم القيوين لها إرث غني ومتنوع يعود إلى آلاف السنين.

من جانبها، قالت رانيا حسين، رئيسة قسم الآثار بالدائرة إن لموقع "تل أبرق" أهمية كبيرة حيث امتدت فترة الاستيطان الدائم به من 2500 سنة قبل الميلاد إلى عام 300 ميلادي، ويظهر ذلك بوضوح في الطبقات الأثرية مما جعل "تل أبرق" مرجعا رئيسا لعلماء الآثار في جنوب شرق الجزيرة العربية.





وأكدت أن مشروع التنقيب يأتي تماشيا مع استراتيجية حكومة أم القيوين، الرامية الى تشجيع عمليات البحث والتنقيب عن الآثار ودعمها وتنظيمها في مختلف المناطق الأثرية في الإمارة.

وأوضحت أن التنقيب هذا العام استهدف منطقتين رئيسيتين، واحدة إلى الشمال الشرقي من التل والأخرى في الشرق.. مشيرة الى أن التنقيبات المستقبلية والبحث العلمي سوف يساعد على تخطيط المبنى المكتشف وتاريخه، الذي قد يكون معاصرا لفترة موقع الدور الأثري أو حتى بعد ذلك بقليل.