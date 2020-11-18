الإسكان تكشف تفاصيل مشروعات برنامج خدمات الصرف المستدامة في المناطق الريفية

كتب أحمد حسن

عقد الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، اجتماعا عبر تقنية الفيديو كونفرانس، ورؤساء مجالس إدارات شركات مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات (الدقهلية – البحيرة – الشرقية)، ومُمثل الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، وذلك لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات برنامج خدمات الصرف الصحى المستدامة في المناطق الريفية، والمشروعات المخطط الانتهاء منها فى العام المالى 2020/2021.

وأكد د. سيد إسماعيل أهمية هذه الإجتماعات ودورها المؤثر فى دفع عجلة المشروعات للتغلب على التحديات التى تواجه البرنامج، كما أكد على اهتمام الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالبرنامج، الذى يأتى فى مقدمة مشروعات قطاع المرافق والبنية الأساسية، ويعد من أولويات الوزارة.

كما أكد د. سيد اسماعيل أهمية الإلتزام بالبرامج الزمنية للمشروعات الجارى تنفيذها، وخاصة فيما يتعلق بربط الوحدات السكنية على شبكات الإنحدار التى تم الإنتهاء من تنفيذها لتحقيق توصيل الخدمة للمواطنين، ولضمان استمرارية تدفق التمويل اللازم للبرنامج وتفادى وجود أى عقبات فى دفعات التمويل.

كما شدد على أهمية المتابعة والإلتزام بإجراءات السلامة والصحة المهنية بجميع المشروعات الجارى تنفيذها، وأهمية سلامة وأرواح جميع الأفراد سواء المواطنين او العاملين بشركات المياه أو الإستشاريين أو العاملين بشركات المقاولات، مشيرا إلى أن متابعة الإلتزام بإجراءات السلامة والصحة المهنية هى مسئولية جميع الكيانات المشاركة بالبرنامج.

وقد استعرض م/ محمد معوض، نائب رئيس وحدة ادارة المشروعات، بالمشاركة مع فريق العمل بالوحدة أجندة الإجتماع والنقاط المطلوب مناقشتها مع رؤساء الشركات المعنية بالمرحلة الاولى من البرنامج، وممثل الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وتم مناقشة الخطة الزمنية الخاصة بالمشروعات الجارى تنفيذها والمخطط الإنتهاء منها في العام المالى 2020/2021 وتشمل (المتابعة المستمرة لإجراءات السلامة والصحة المهنية - الخطة الزمنية لإستلام الأعمال من خلال شركات المياه – الخطة الزمنية لتنفيذ الوصلات المنزلية وربط الوحدات السكنية على الشبكات – نسب الصرف للخطة الإستثمارية – التحديات والمعوقات التى تواجه المشروعات والمقترحات والبدائل للتغلب على هذه المعوقات).

وفى نهاية الإجتماع تم التأكيد على المتابعة المستمرة لإجراءات السلامة والصحة المهنية من جميع الأطراف المعنية وتقديم خطة زمنية للتغلب على المعوقات والتحديات التى تواجه المشروعات المخطط الإنتهاء منها فى العام المالى 2020/2021، وكذلك الالتزام بتقديم آلية محددة لإستلام الأعمال من خلال شركات المياه وربط الوحدات السكنية على الشبكات لتحقيق الإستفادة القصوى للمواطنين من خدمة الصرف الصحى وتحقيق أهداف البرنامج المرجوة.