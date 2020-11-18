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الأمم المتحدة: عقوبات دولية سيتم فرضها على المتورطين بالفساد فى ليبيا

الأربعاء، 18 نوفمبر 2020 06:23 م
الأمم المتحدة: عقوبات دولية سيتم فرضها على المتورطين بالفساد فى ليبيا ليبيا
كتب أحمد عرفة

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أكدت منظمة الأمم المتحدة، أن عقوبات دولية سيتم فرضها على المتورطين بالفساد في ليبيا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل. وأضافت الأمم المتحدة: نرفض أى ممارسات فساد خلال الحوار السياسى الليبى.

وفى وقت سابق، بحث أوليفر أوفتشا، سفير ألمانيا في ليبيا مع رئيس البرلمان الليبى عقيلة صالح، نتائج منتدى الحوار السياسي الليبى الذى عقد في تونس، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية الحدث منذ قليل. كما ناقش سفير ألمانيا في ليبيا مع عقيلة صالح دور مجلس النواب الليبى في خارطة الطريق الانتخابية.

 


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