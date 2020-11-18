وأشارت إلى أن التحورات المكتشفة لا تجعل الفيروس أكثر خطورة وأكثر تأثيرا على الأوضاع المتعلقة بوباء "كوفيد – 19"، مبينة أن هيئة حماية حقوق المستهلكين لديها إمكانات لرصد كل التغيرات التي تحدث بالفيروس في روسيا ولو كانت طفيفة.