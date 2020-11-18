موسكو (أ ش أ)

أعلنت رئيسة الهيئة الروسية لحماية حقوق المستهلكين (روس بوتريب نادزور)، آنا بوبوفا، أن مناطق سيبيريا الروسية تشهد حاليا تشكل طفرة جديدة لفيروس كورونا، وقالت آنا بوبوفا حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، اليوم الأربعاء: "نشهد بعض التغيرات في الفيروس التاجي في منطقة سيبيريا الروسية، ما دفعنا إلى طرح افتراض بأن هناك نموذجا متحورا جديدا للفيروس التاجي".