اليوم السابع
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افتتاح منفذ عرعر الحدودي بين السعودية والعراق رسميا

الأربعاء، 18 نوفمبر 2020 12:30 م
افتتاح منفذ عرعر الحدودي بين السعودية والعراق رسميا
وكالات

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نشرت وكالة أنباء العراق الرسمية " واع" خبرا عاجلا أفادت فيه انه تم افتتاح منفذ عرعر الحدودي بين الرعاق والسعودية رسميا اليوم الاربعاء .
 
 
ونشرت قناة السومرية خبرا مفاده أن هيئة المنافذ الحدودية العراقية أعلنت، الاربعاء، عن افتتاح منفذ عرعر الحدودي بشكل رسمي مع المملكة العربية السعودية أمام التبادل التجاري بين البلدين.
وقال الناطق بأسم الهيئة علاء الدين القيسي في بيان تلقت السومرية نيوز، نسخة منه انه "تم افتتاح منفذ عرعر الحدودي اليوم وبشكل رسمي مع المملكة العربية السعودية أمام التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين".

 


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