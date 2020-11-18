استكمال أعمال رصف وتطوير ورفع كفاءة الشوارع والميادين بأحياء سفاجا.. صور

وقالت رئيس المدينة، إن الشركة المنفذة بالتنسيق مع الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية ، تعمل على رفع كفاءة وصيانة الشارع الرئيسي من ميناء سفاجا وحتى المسجد الكبير بسفاجا البلد في الاتجاهين.

وأضافت في بيان لها، أن أعمال توسعة وتعديل المنحنيات ورصف الشارع المؤدى إلى المقابر، وكذلك أعمال تجهيز برفع مطابق شارع قرنى تمهيدا لبدء أعمال صيانة الطرق ورصفه مؤكده على استمرار رفع كفاءة الطرق الجانبية والداخلية على مستوى الأحياء وحصر جميع الطرق والمناطق الحيوية التي تحتاج لرفع الكفاءة لإدراجها بالخطة الاستثمارية تباعًا أو محاولة توفير اعتمادات مالية للطرق التي تحتاج للرصف بشكل عاجل لرفع المعاناة عن المواطنين.

وشددت على المهندس المشرف على عملية الرصف والشركة المنفذة بضرورة متابعة أعمال الرصف الجاري تنفيذها بنطاق المدينة لضمان سير العمل بها والانتهاء منها وفقا للجداول الزمنية المحددة.