ارتفاع معدل الإصابة اليومى بكورونا فى روسيا منذ الأول من أكتوبر بمقدار 2.5 مرة

موسكو /أ ش أ/

أفادت نائب رئيس الوزراء الروسي، تاتيانا جوليكوفا، اليوم الأربعاء، بأن معدل الإصابات اليومى بفيروس كورونا فى روسيا قد ارتفع منذ شهر أكتوبر، بمعدل مرتين ونصف المرة، ليبلغ 15.3 حالة لكل 100 ألف نسمة.

وقالت جوليكوفا - خلال لقاء الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، بأعضاء الحكومة الروسية، عبر تقنية الفيديو - :"خلال الشهر ونصف الماضيين، منذ الأول من شهر أكتوبر، ارتفع متوسط معدل الإصابات اليومى فى البلاد بمقدار مرتين ونصف، من 6.1 إلى 15.3 حالة لكل 100 ألف نسمة"، وفقا لوكالة أنباء سبوتنيك الروسية.

وأضافت جوليكوفا :"يتراوح معدل الإصابة اليومى من 1.8 لكل 100 ألف من السكان فى جمهورية تتارستان إلى 61.8 حالة لكل 100 ألف من السكان فى جمهورية كاريليا شمال غرب روسيا.

وعن التدابير التقييدية، أشارت جوليكوفا :"هناك استقرار ملحوظ وتراجع تدريجى لمعدل الإصابات فى الأقاليم الملتزمة بالتدابير التقييدية".

وأضافت جوليكوفا :"حتى الآن، جهزت البلاد أكثر من 268 ألف سرير من أجل كورونا، منها ما يقرب من 147.5 ألف مزود بالأكسجين وحوالى 31 ألفًا – بأجهزة التنفس الاصطناعي".

ووفقا لها، "حتى صباح يوم أمس الثلاثاء، تم شغل ما يقرب من 81 بالمئة من إجمالى عدد الأسرّة، ويلاحظ فى 46 منطقة من البلاد أن العبء على صندوق الأسرّة أعلى من المؤشرات فى عموم روسيا".

وكان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين قد أعلن، اليوم الأربعاء، أن الوضع مع انتشار فيروس كورونا المستجد فى روسيا ليس سهلاً، فهذه القضية لا تزال فى مجال اهتمام السلطات.

بدوره، أعلن مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) فى روسيا، اليوم، تسجيل 20985 إصابة جديدة بالفيروس، من بينهم 4174 إصابة فى موسكو، ليبلغ عدد الإصابات الإجمالى 1991998 إصابة.

ووفقا لأحدث بيانات منظمة الصحة العالمية، تجاوز إجمالى عدد الإصابات بفيروس "كوفيد-19" فى العالم 55.6 مليون حالة، و إجمالى عدد الوفيات بسبب الوباء مليون و 338 ألفاً.