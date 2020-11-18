إيفانكا ترامب تسترجع ذكرياتها مع ظاهرة كسوف الشمس في البيت الأبيض

كتب محمد سعودي

استرجعت إيفانكا ترامب، ابنة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، ومستشارته في البيت الأبيض، ذكريات مشاهدتها لكسوف الشمس برفقة أسرتها في العام 2017 بالبيت الأبيض.

ونشرت إيفانكا ترامب عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" صورا لها ظهرت فيها مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزوجته ميلانيا ترامب وغيرهم، خلال مشاهدتهم ظاهرة كسوف الشمس في البيت الأبيض، معلقة: "كوكب المشتري وزحل قريبان للغاية ومرئيان جنبًا إلى جنب فيما يسميه علماء الفلك بالاقتران العظيم.. مشاهدة آخر كسوف للشمس في البيت الأبيض في أغسطس 2017".



الرئيس الأمريكي ترامب برفقة ابنته إيفانكا

وفي 2017، شهدت الولايات المتحدة أول كسوف للشمس منذ 99 عاما، حيث بدأ وقتها في ولاية أوريجون وانتهى في ولاية ساوث كارولاينا، وخلال تلك فترة نشر دونالد ترامب فيديو أثناء مشاهدته الكسوف مع زوجته ميلانيا ترامب وابنه بارون.



إيفانكا ترامب

من ناحية أخرى، أكدت إيفانكا ترامب ابنة الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب ومستشارته الأولى، أن الموارد المالية للأسر الأمريكية هى الأفضل حال بعد مرور 8 شهور تزامنا بعد انتشار فيروس كورونا، ما يعبر عن مدى قوة الاقتصاد الأمريكى خلال تلك الفترة.

وكتبت إيفانكا ترامب، عبر حسابها بموقع تويتر:"بعد مرور 8 أشهر على انتشار الوباء، أصبحت الموارد المالية للأسر الأمريكية في أفضل حالة منذ عقود إنها فكرة تبدو متناقضة.. لكنها تشير إلى مدى قوة الاقتصاد الأمريكي في دخول الفيروس، عودة أمريكا العظمى".



ترامب مع زوجته وابنته إيفانكا