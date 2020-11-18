إيطاليا تسجل 34282 إصابة جديدة بفيروس كورونا و753 حالة وفاة

روما /أ ش أ/

أعلنت وزارة الصحة الإيطالية، اليوم الأربعاء، تسجيل 34282 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و 753 حالة وفاة.

وذكرت الوزارة - فى بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية - أن حصيلة اليوم ارتفعت عن يوم أمس الثلاثاء الذى سجل 32191 إصابة و731 حالة وفاة.

وتواجه إيطاليا منذ أسابيع ارتفاعات غير مسبوقة للإصابات اليومية بفيروس كورونا، رغم أن مؤشر الوفيات لم يصل إلى مستوياته فى فترة الذروة حينما تجاوز هذا العدد مستوى 900 حالة.

وكانت الحكومة الإيطالية قد قررت مؤخرا فرض قيود عامة جديدة، مع السماح لرؤساء البلديات بفرض حظر تجول ليلى فى مناطقهم، وإغلاق المسارح وقاعات السينما والرياضة والأسواق والحد من ساعات عمل المطاعم.