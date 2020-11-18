إيران: سياسة الضغوط الأمريكية فشلت ولم تحقق أهدافها

كتب أحمد عرفة

قالت وزارة الخارجية الإيرانية، إن أي عقوبات أمريكية جديدة في هذه المرحلة ضد إيران هي مجرد حرب نفسية ضد الإيرانيين، وفقا لمصادر إعلامية. وأضافت وزارة الخارجية الإيرانية، أن سياسة الضغوط القصوى الأمريكية تحولت إلى سياسة الفشل الأقصى ولم تحقق أهدافها، موضحة أن الاتفاق النووي مازال قائما كاتفاق ملزم بقرار من مجلس الأمن الدولي.

وتابعت وزارة الخارجية الإيرانية: لا تفاوض حول قدراتنا الدفاعية ولا مساومة بشأن أمننا القومي فذلك خط أحمر.

وفى وقت سابق، قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن حملة الضغوط القصوى التي تشنها الولايات المتحدة الأمريكية على النظام الإيراني ما زالت فعالة.