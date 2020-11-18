إندونيسيا تسجل 4 آلاف و265 إصابة و110 وفيات بفيروس كورونا

جاكرتا /أ ش أ/

أعلنت وزارة الصحة الإندونيسية، اليوم الأربعاء، تسجيل 4 آلاف و265 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد (كوفيد-19) و110 حالات وفاة جراء الإصابة به.

ووفقا للأرقام التى أعلنتها الوزارة ونقلتها وكالة أنباء "أنتارا" الإندونيسية، بلغ العدد الإجمالى للإصابات المؤكدة بفيروس (كورونا) فى البلاد 478 ألفا و720 إصابة، فيما بلغ إجمالى عدد الوفيات الناجمة عنه 15 ألفا و503 حالات وفاة.

كما أشارت الأرقام إلى أن العدد الإجمالى للمتعافين من الفيروس ارتفع أيضا ليصل إلى 402 ألفا و347 شخصا.

يذكر أن إندونيسيا هى صاحبة أعلى حصيلة من إصابات ووفيات كوفيد-19 فى جنوب شرق آسيا.