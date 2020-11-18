اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 18 نوفمبر 2020 07:34 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

إندونيسيا تسجل 4 آلاف و265 إصابة و110 وفيات بفيروس كورونا

الأربعاء، 18 نوفمبر 2020 06:15 م
إندونيسيا تسجل 4 آلاف و265 إصابة و110 وفيات بفيروس كورونا اجراءات مكافحة فيروس كورونا
جاكرتا /أ ش أ/

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت وزارة الصحة الإندونيسية، اليوم الأربعاء، تسجيل 4 آلاف و265 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد (كوفيد-19) و110 حالات وفاة جراء الإصابة به.

ووفقا للأرقام التى أعلنتها الوزارة ونقلتها وكالة أنباء "أنتارا" الإندونيسية، بلغ العدد الإجمالى للإصابات المؤكدة بفيروس (كورونا) فى البلاد 478 ألفا و720 إصابة، فيما بلغ إجمالى عدد الوفيات الناجمة عنه 15 ألفا و503 حالات وفاة.

كما أشارت الأرقام إلى أن العدد الإجمالى للمتعافين من الفيروس ارتفع أيضا ليصل إلى 402 ألفا و347 شخصا.

يذكر أن إندونيسيا هى صاحبة أعلى حصيلة من إصابات ووفيات كوفيد-19 فى جنوب شرق آسيا.

 


كورونا

تفشى كورونا

فيروس كورونا

أزمة كورونا حول العالم

علاج كورونا

كوفيد 19

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة