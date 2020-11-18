إندبندنت: أكبر مصنع للسيارات فى لندن يحذر من إمكانية الانتاج بسبب بريكست

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية، إن نيسان حذرت من أن أكبر مصنع للسيارات في المملكة المتحدة لن يكون مستدامًا ما لم يتم الاتفاق على صفقة تجارية مع الاتحاد الأوروبى، توظف شركة صناعة السيارات اليابانية حوالي 7000 شخص في مصنعها في سندرلاند حيث صنعت أكثر من 10 ملايين سيارة منذ عام 1986.

شددت نيسان مرارًا وتكرارًا على أن الإنتاج في المملكة المتحدة معرض للخطر دون الوصول إلى الاتحاد الأوروبي بدون رسوم جمركية.

مع بقاء أيام قليلة على المفاوضين للاتفاق على شروط التجارة التي ستطبق اعتبارًا من 1 يناير، أصدر رئيس العمليات في نيسان أشواني جوبتا تحذيره الأكثر تأكيدًا حتى الآن، وقال لرويترز يوم الاثنين: "إذا حدث ذلك بدون أي حالة عمل مستدامة فمن الواضح أنها ليست مسألة سندرلاند أو ليس سندرلاند ، فمن الواضح أن أعمالنا في المملكة المتحدة لن تكون مستدامة ، هذا كل شيء."

وتابع: "بعد قولي هذا، إذا لم نحصل على التعريفات الحالية، فهذا ليس نيتنا ولكن العمل لن يكون مستدامًا، هذا ما يجب على الجميع فهمه."

يُعد مصنع نيسان في سندرلاند من أكثر مصانع السيارات تقدمًا وإنتاجية في أوروبا وجزءًا رئيسيًا من اقتصاد المنطقة، حيث يدعم آلاف الوظائف في سلسلة التوريد.

ومن المقرر أن يتم بناء طراز هجين جديد من نيسان قاشقاي هناك العام المقبل جنبًا إلى جنب مع طرازي جوك و ليف اللتين بدأتا بالفعل في طرح خطوط الإنتاج.

وقالت الصحيفة إن هذا المستقبل موضع شك حيث يحاول فريق التفاوض البريطاني ، بقيادة اللورد ديفيد فروست ، التوصل إلى اتفاق في بروكسل هذا الأسبوع.

تمدد بريطانيا والاتحاد الأوروبي الموعد النهائي في منتصف نوفمبر لإنهاء المحادثات ، والتي قال الجانبان إنها اللحظة الأخيرة التي يمكن أن يتم فيها توقيع اتفاقية التجارة الحرة في الوقت المناسب بنهاية العام.