إصابة 5 أشخاص فى حادث تصادم سيارة نقل مع توك توك بأسيوط

أسيوط – فريق المحافظات

أصيب 5 أشخاص فى حادث تصادم سيارة نصف نقل مع توك توك بمنطقة الوليدية بدائرة قسم ثان أسيوط، وتم نقل المصابين إلى مستشفتى أسيوط الجامعى، وتحرر المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة العامة.

كان اللواء أسعد الذكير مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط قد تلقى إخطارا من مأمور قسم ثان أسيوط يفيد بورود بلاغ من الأهالى بوقوع تصادم بين سيارة نصف نقل وتوك توك منطقة الوليدية بجوار مخزن الأنابيب.

وبالانتقال والإسعاف تبين صحة البلاغ، وبالفحص تبين أن المصابين "حسن . ش" 27 سنة مصاب بكسر مضاعف بالساق الأيسر، و"عبد لله . م . ف" 21 سنة مصاب بكدمات، و"مروان . م" 17 سنة مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج، وإصابة إثنين آخرين بإصابات خفيفة لم تستدع نقلهما للمستشفى، وتم نقل الـ3 مصابين إلى مستشفى أسيوط الجامعى، وتحرر المحضر اللازم وجار العرض على النيابة العامة واستكمال الإجراءات القانونية.