اليوم السابع
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الأربعاء، 18 نوفمبر 2020 10:38 م
خالد صلاح
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إصابة 4 أشخاص فى حادث تصادم دراجتين بخاريتين فى قرية صنعاء بالوادى الجديد

الأربعاء، 18 نوفمبر 2020 09:45 م
إصابة 4 أشخاص فى حادث تصادم دراجتين بخاريتين فى قرية صنعاء بالوادى الجديد إسعاف - أرشيفية
الوادى الجديد-ماهر أبو نور

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أصيب 4 أشخاص فى حادث مرورى، مساء اليوم الأربعاء، فى قرية جنوب مركز الخارجة فى محافظة الوادي الجديد. تلقى اللواء محمد توفيق، مدير أمن المحافظة، بلاغا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول 4 أشخاص لمستشفى الخارجة العام مصابين فى حادث مرورى.

تبين تصادم دراجتين ناريتين، بقرية صنعاء التابعة لمركز الخارجة، أسفر عن إصابة كل من رضا السيد عبد المولى، 60 عامًا، عبد الكريم ثابت قبيصى، 25 عامًاً، خلف ثابت القبيصى 26 عامًإ، معتز بالله عبد العظيم، 16 عامًا، بجروح وكدمات متفرقة بالجسم. جرى نقل المصابين لمستشفى الخارجة العام، لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالحادث، وأُحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.


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