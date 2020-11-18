إصابة 4 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ربع نقل بطريق أبوسمبل الدولى

شهد طريق أبو سمبل الدولى بأسوان، صباح اليوم الأربعاء، حادث انقلاب سيارة ربع نقل مما أسفر عن إصابة 4 أشخاص تم نقلهم للمستشفى لتلقى العلاج اللازم.

تلقى مرفق إسعاف أسوان، بإشراف الدكتور محمد الدخيلى، مدير المرفق، بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالقرب من الكيلو 140 على طريق أبو سمبل أسوان الدولى، وأسفر الحادث عن إصابة 4 أشخاص تم نقلهم للمستشفى لتلقى العلاج اللازم.

وفى سياق آخر، تمكنت إدارة مرور أسوان خلال حملة في مجال ضبط القضايا المرورية من ضبط 404 مخالفة مرورية متنوعة، شملت ضبط 3 توك توك بدون تراخيص، والتصالح الفوري فى 67 مخالفة، وتحرير 100 مخالفة غرامة ونش، وسحب تراخيص 71 حالة عدم قبول التصالح، وتحرير51 مخالفة تجاوز حد السرعة، وتحرير 110 مخالفة متنوعة.

وفى مجال القيادة تحت تأثير المواد المخدرة، تم فحص 25 قائد سيارة بكمين غرب أسوان دائرة مركز أسوان وأسفر الفحص عن ضبط 2 حالة إيجابية لتعاطى المخدرات.