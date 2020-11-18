اليوم السابع
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إصابة 3 أشخاص فى حادث انقلاب دراجة بخارية بمركز نجع حمادى بقنا

الأربعاء، 18 نوفمبر 2020 02:23 م
إصابة 3 أشخاص فى حادث انقلاب دراجة بخارية بمركز نجع حمادى بقنا اسعاف - ارشفية
قنا- وائل محمد

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أصيب 3 أشخاص فى حادث انقلاب دراجة بخارية بجوار دير الأنبا بلامود القصر بمركز نجح حمادي بمحافظة قنا، وكان اللواء محمد أبو المجد مدير أمن قنا، قد تلقى إخطارا بالحادث.

 

وبالفحص تبين انقلاب "دراجة بخارية" بمنطقة دير الأنبا بلامود القصر بمركز نجح حمادي مما أدى إصابة 3 أشخاص بكسور وجروح مختلفة بأنحاء الجسم، وتم نقل المصابين إلى مستشفى لإسعافهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة، وتم تحرير محضر لمباشرة التحقيق.

 

وكشف إسعاف قنا إصابة كل من "عامر.م.ص" 26 سنة كسر بالركبة اليسري، و"حامد.ع" 11 سنة كسر بالركبة اليمني، و"رمضان.ا" 20 سنة كسر بالساعد الأيمن، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج.

 

 

 


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