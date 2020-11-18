اليوم السابع
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إصابات كورونا في أفريقيا تتجاوز المليونين

الأربعاء، 18 نوفمبر 2020 08:18 م
إصابات كورونا في أفريقيا تتجاوز المليونين كورونا - أرشيف
رويترز

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 تجاوز إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في أفريقيا المليونين، اليوم الأربعاء، رغم البطء في إضافة الحالات المبلغ عنها مقارنة بمناطق أخرى في أنحاء العالم.
 
ومع تسجيل أكثر من 2 مليون و12000 حالة، تمثل أفريقيا أقل من أربعة في المئة من الحالات المسجلة في أنحاء العالم لكن الكثير من الخبراء يعتقدون أن العدد الحقيقي أكبر من المعلن.
 
ويعتقد الخبراء أن العديد من حالات الإصابة بكوفيد-19 والوفيات ذات الصلة يتم إغفالها على الأرجح في أفريقيا لأن معدلات الفحص في القارة التي يبلغ عدد سكانها 1.3 مليار من بين أدنى المعدلات في العالم. ولا يتم تسجيل أسباب الكثير من الوفيات.
 
ووصل معدل وفيات كوفيد-19 في المنطقة عند 2.4 في المئة تقريبا وهو ثالث أعلى معدل في العالم بعد أمريكا اللاتينية والشرق الأوسط على الرغم من أن إجمالي الوفيات المبلغ عنها أقل بكثير. وسجلت أفريقيا حتى الآن 48 ألف حالة وفاة.
 
 ويوجد في جنوب أفريقيا أكبر عدد من حالات الإصابة المبلغ عنها بكوفيد-19 ويبلغ أكثر من 750 ألف حالة مع معدل وفيات يبلغ 2.71 في المئة استنادا إلى إحصاء رويترز.
 

أفريقيا

كورونا

فيروس كورونا

وباء عالمي

كوفيد19

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