إحالة 4 متهمين بقتل فرد أمن واحتجاز آخرين لسرقة مدرسة بمدينة نصر للمفتى

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، إحالة 4 متهمين بقتل فرد أمن "مدرسة فيوتشر "، واحتجاز أخران بمدينة نصر، لفضيلة المفتى للبت فى إعدامهما من عدمه.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد أحمد الجندى، وعصوية المستشارين أيمن عبد الخالق ومحمد أحمد صبرى، وأمانة سر محمد فريد، وهانى شحاتة.

وكشف قرار الإحالة الصادر من نيابة مدينة نصر برئاسة المستشار أيمن بدوى، قيام كل من "محمد.م"، عاطل، و"محمد.م"، عاطل، و" أحمد.ع"، مقاول، و"يوسف. ب"، ، مقاول، بقتل المجنى عليه "محمد.ص"، عمدا بدافع السرقة بأن بيتوا النية وعقدوا العزم المصصم على قتله مستخدمين سلاح نارى وذخيرة وأسلحة بيضاء متسورين مدرسة الفويتشر محل الواقعة فى الليل المظلم، ودلفوا لداخلها فوقع المجنى عليه فريستهم الأولى وحاول مقاومتهم وعلى أثر تلك المقاومة، بادر المتهمين بالتعدى عليه وتكميم فمه وتكبيل يديه وتوثيق قدماه والضغط على عنقه مستخدمين قطع من القماش، قاصدين من ذلك إزهاق روحه فأحدثوا ما ألم به من إصابات موصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياته.

وأشار قرار الإحالة إلى أنه اقترنت تلك الجناية بجنايات أخرى، بأن سرقوا المنقولات المبينة وصفا وقيمة والمملوكة لمدرسة الفيوتشر، بأن دلفوا إلى المدرسة وقاموا بتكبيل يد المجنى عليهم وتوثيق قدمهم وتكميم أفواههم، وتعدوا عليهم بالضرب محدثين ما ألم بهم من إصابات حال حملهم أسلحة نارية وبيضاء، وتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من شل مقاومتهم والاستيلاء على المنقولات.