إحالة 3 عاطلين متهمين بسرقة السيارات فى مدينة 15 مايو للمحاكمة

كريم صبحى

قررت نيابة التبين و15 مايو، إحالة 3 عاطلين، للمحاكمة أمام محكمة الجنح بتهمة سرقة سيارة مسن ومساومته على إعادتها له مقابل دفع مبلغ مالى، ونجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندى مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة فى كشف غموض وملابسات سرقة سيارة مسن أثناء توقفها أسفل العقار سكنه بمدينة 15 مايو، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة 3 عاطلين بأسلوب "توصيل الأسلاك" بقصد مساومته على إعادتها مقابل مبالغ مالية، وتمكن رجال المباحث من ضبطهم وإعادة السيارة.

تلقى اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا من قسم شرطة 15 مايو يفيد بتلقيه بلاغا من أحد المواطنين بالمعاش - مقيم بدائرة القسم) باكتشافه سرقة السيارة ملكه حال توقفها أسفل العقار سكنه، ولم يتهم أو يشتبه فى أحد بارتكاب الواقعة.

وبإجراء التحريات تم التوصل إلى تحديد السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة مستأجرة لأحد الأشخاص (عاطل - مقيم بدائرة قسم شرطة التبين)، وأنه وراء ارتكاب الواقعة بالاشتراك مع (عاطليّن – لهما معلومات جنائية).

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطهم فى أحد الأكمنة المعدة لهما حال استقلالهم السيارة المستخدمة فى الواقعة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بأسلوب "توصيل الأسلاك" بقصد مساومة مالكها على إعادتها مقابل تحصلهم على مبالغ مالية، وتم بإرشادهم ضبط السيارة المستولى عليها بمكان إخفائها بدائرة القسم، وتحرر محضرا بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.