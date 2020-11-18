إحالة صاحب مخبز بحلوان للمحاكمة بتهمة الغش التجارى

كريم صبحى

قررت نيابة حلوان، إحالة صاحب مخبز للمحاكمة أمام محكمة الجنح، بتهمة بيع دقيق مدعم في السوق السوداء. ونجحت إدارة مباحث التموين بالقاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندى، مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة، فى إحباط محاولة صاحب مخبز بيع 500 كيلو دقيق مدعم فى السوق السوداء فى حلوان.

تلقى اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، إخطارا من إدارة مباحث التموين بالقاهرة، يفيد بضبط مسئول عن مخبز سياحى بدائرة قسم شرطة حلوان، لقيامه بتجميع كميات كبيرة من الدقيق البلدى المدعم استخراج 82% والمنصرف حصصاً للمخابز البلدية المرخصة وحيازة بطاقات تموين خاصة بالمواطنين واستخدامها فى الاستيلاء على نقاط الخبز المدعم عن طريق ماكينة صرف خبز "غير مخصصة له" بقصد التصرف فيها بالبيع بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعثر داخل المخبز على 500 كيلو جرام دقيق بلدى مدعم استخراج 82% – 150 بطاقة تموينية ذكية – عدد 31 إيصال صرف خبز، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.