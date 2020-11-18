إجراء تحليل كشف مخدرات لسائق أتوبيس مدرسة الهرم

كتب عبد الرحمن سيد

قال مصدر أمنى، إن الجهات المختصة التي تباشر التحقيق في حادث انقلاب أتوبيس مدارس الهرم، أمرت بعرض السائق على الطب الشرعى لبيان تعاطيه للمواد المخدرة عن طريق إجراء تحليل طبى له، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الهرم.

كانت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، تلقت بلاغا من الخدمات المعينة بالهرم بوقوع حادث مرورى، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات، وتم اخطار اللواء طارق مرزوق مدير أمن الجيزة بالواقعة، والذي كلف بتوجه رجال المباحث إلى المكان لكشف ملابسات الواقعة.