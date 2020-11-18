أوقاف الإسكندرية تشدد على الأئمة والعاملين بضرورة الالتزام بالاجراءات الاحترازية

شددت مديرية أوقاف الأسكندرية بقيادة الشيخ محمد خشبة، وكيل وزارة الأوقاف،اليوم الأربعاء، على مديرى الإدارات الفرعية والأئمة والخطباء وجميع العاملين بها والمتعاملين معها وجميع المصليين بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية التى قررتها الوزارة.
وأضافت المديرية خلال البيان الصادر عنها اليوم، أن المديرية ملتزمة بتعليمات الوزارة التي تؤكد على جميع العاملين بها والمتعاملين معها ، وعلى جميع المصلين الالتزام الكامل بجميع الإجراءات الوقائية والاحترازية في مواجهة انتشار فيروس كورونا .
وتحذر وزارة الأوقاف بشدة بالغة من أي تهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية سواء بالمساجد أم بجميع المقار الإدارية بالوزارة وجميع الجهات التابعة لها ، مؤكدة أنها ستتخذ إجراءات حاسمة تجاه من تثبت مخالفته للإجراءات أو تهاونه في تطبيقها في نطاق ما كلف به ، وكذلك من يثبت عدم ارتدائه للكمامة في مقر عمله ، محذرة من أنها قد تضطر إلى غلق أي مسجد لا يلتزم رواده بالضوابط ، وأنها تعتذر عن تقديم أي خدمة أو استقبال أي شخص غير مرتدٍ للكمامة.
كما تؤكد على جميع الأئمة والخطباء ضرورة الالتزام بالمدة المحددة للخطبة بعشر دقائق ، وعلى جميع العاملين بالأوقاف عدم السماح بفتح دورات المياه وتطبيق التعليمات في اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية للحفاظ على المسجد تطبيقًا حاسمًا ، حتى لا يعرضوا أنفسهم للمساءلة.
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