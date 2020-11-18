أوقاف الإسكندرية تشدد على الأئمة والعاملين بضرورة الالتزام بالاجراءات الاحترازية

وأضافت المديرية خلال البيان الصادر عنها اليوم، أن المديرية ملتزمة بتعليمات الوزارة التي تؤكد على جميع العاملين بها والمتعاملين معها ، وعلى جميع المصلين الالتزام الكامل بجميع الإجراءات الوقائية والاحترازية في مواجهة انتشار فيروس كورونا .

وتحذر وزارة الأوقاف بشدة بالغة من أي تهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية سواء بالمساجد أم بجميع المقار الإدارية بالوزارة وجميع الجهات التابعة لها ، مؤكدة أنها ستتخذ إجراءات حاسمة تجاه من تثبت مخالفته للإجراءات أو تهاونه في تطبيقها في نطاق ما كلف به ، وكذلك من يثبت عدم ارتدائه للكمامة في مقر عمله ، محذرة من أنها قد تضطر إلى غلق أي مسجد لا يلتزم رواده بالضوابط ، وأنها تعتذر عن تقديم أي خدمة أو استقبال أي شخص غير مرتدٍ للكمامة.

كما تؤكد على جميع الأئمة والخطباء ضرورة الالتزام بالمدة المحددة للخطبة بعشر دقائق ، وعلى جميع العاملين بالأوقاف عدم السماح بفتح دورات المياه وتطبيق التعليمات في اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية للحفاظ على المسجد تطبيقًا حاسمًا ، حتى لا يعرضوا أنفسهم للمساءلة.