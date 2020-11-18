ونقلت صحيفة (بيلد) الألمانية عن البيانات التي ينشرها المعهد القول إنه سجل 305 وفيات جديدة خلال الساعات الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات الناجمة عن الإصابة إلى 13 ألفا و119 حالة.



وأفادت البيانات بأن حوالي 546 ألفا و500 حالة تماثلت للشفاء من المرض بينما هناك 273 ألفا و688 حالة نشطة في البلاد.