أرمينيا تمنح طاقم طائرة روسية أسقطتها أذربيجان وسام الاستحقاق العسكرى

موسكو /أ ش أ/

أعلنت الرئاسة الأرمينية، اليوم الأربعاء، أن الرئيس أرمين سركيسيان منح طاقم الطائرة الروسية (مي-24) التى أسقطتها القوات المسلحة الأذربيجانية، أثناء المواجهات فى قره باغ، وسام "الاستحقاق العسكري".

وجاء فى بيان الرئاسة الأرمينية "من أجل الشجاعة والتفانى فى أداء المهام الرسمية، مُنح جنود القوات المسلحة الروسية وسام "الاستحقاق العسكري"، قائد سرب طائرات الهليكوبتر يورى إيشوك (بعد وفاته)، والفنى رومان فيدين (بعد وفاته)، والطيار الملازم أول فلاديسلاف"، بحسب ما نقلته وكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء.

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أفادت، فى 9 نوفمبر الجاري، بأن الطائرة الروسية "مي-24" أُسقطت فى الجو فوق أراضى أرمينيا خارج منطقة القتال، ما أسفر عن مصرع اثنين من أفراد الطاقم، وإصابة ثالث بإصابات متوسطة.

واعترف الجانب الأذربيجانى بأنه أسقط بطريق الخطأ مروحية روسية، واعتذر وأعرب عن استعداده لدفع تعويضات لروسيا.

وفتح مكتب المدعى العام الأذربيجانى دعوى جنائية تحت عنوان "التقصير فى الخدمة"، وبدورهم، فتح المحققون الروس قضية جنائية بموجب مادة "انتهاك قواعد الطيران أو التحضير له".

ووقع الحادث أثناء التصعيد فى ناجورنو قره باغ، لكنه لم يمنع إبرام أرمينيا وأذربيجان اتفاقا لوقف إطلاق النار، بوساطة روسية، فى 10 نوفمبر.