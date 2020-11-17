CNN: اختلاف بين مؤسسى تويتر وفيس بوك حول أنظمة شركاتهما الخاصة بالمحتوى

كتبت رباب فتحى

أكد مارك زوكربيرج، مدى جودة عمل أنظمة فيس بوك لاكتشاف وحظر المحتوى الإرهابي واستغلال الأطفال. وقال زوكربيرج أيضًا إنه سيكون منفتحًا على نظام تنظيمي يفرض المسؤولية على منصات التكنولوجيا عن بعض أشكال المحتوى.

واتخذ تويتر مسارًا مختلفًا تمامًا. دافع دورسي عن القواعد التي تعزز الشفافية في العملية والنتائج ، والأهم من ذلك ، قدرة المستهلكين على الانسحاب من خوارزميات شركات التكنولوجيا التي تصنف وتحدد ما يجب أن تراه.

وقالت شبكة "سى إن إن" الأمريكية، إن موقف كل مدير تنفيذي يعكس نقاط القوة في منتجه الخاص - تعتمد أعمال فيس بوك بالكامل على خوارزميتها ، لذلك فمن المنطقي أن يريد زوكربيرج قواعد تعتمد بشكل أكبر على قدرة الشركة على نشر خوارزمياتها لإدارة المحتوى.

على النقيض من ذلك، لم يدخل تويتر في ترتيب المحتوى للمستخدمين إلا مؤخرًا نسبيًا في تاريخه. لسنوات كان نهجها الرئيسي هو خدمة المستخدمين على التغريدات بترتيب زمني عكسي ، دون ترتيب أو فرز.

قد تكون هذه الفروق أيضًا مصدرًا لنقطة احتكاك أخرى بين دورسي وزوكربيرج. حذر دورسي من التغييرات السياسية التي من شأنها "ترسيخ" شركات وسائل التواصل الاجتماعي الكبيرة والراسخة - وهي لقطة مبطنة على فيس بوك - وحجج دورسي اليوم سعت جميعًا بشكل أساسي إلى حرمان فيس بوك من القدرة على الاستفادة بشكل غير متناسب من القواعد الفيدرالية بناءً على نموذج أعمالها، وفقا لسى إن إن.

وقال جاك دورسي، رئيس مجلس إدارة تويتر، إن تركيز تويتر خلال الانتخابات كان على معالجة محاولات تقويض النزاهة المدنية.