5 عادات علمها لأطفالك لضمان نموهم بصحه جسديا ونفسيا

كتبت هند عادل

يحتاج الأطفال إلى دعم زائد من الأبوين خلال فترة نموهم لدعم صحتهم فمن بين العوامل المختلفة التي يمكن أن تؤثر على نموهم ، سواء كانت صحتهم أو شخصيتهم ، هي بيئتهم نوعية البيئة التي ينمونها في أشكال مختلفة من جوانب شخصيتهم يمكن أن يكون الآباء من بين أبرز التأثيرات بالنسبة لهم ، ووفقا لتقرير لصحيفة TIME NOW NEWS هناك بعض النصائح لدعم الأطفال صحيا ونفسيا خلال فترة نموهم.

العادات الصحية التي يمكنك تعليمها لطفلك

التشجيع على تناول وجبة ملونة: تشير الوجبة الملونة إلى طبق كثيف المغذيات ويحتوي على جميع العناصر الغذائية الضرورية التي يحتاجها الأطفال في سنوات نموهم في أغلب الأحيان ، يمتنع الأطفال عن تناول الخضار مثل البروكلي والبازلاء ومع ذلك ، يمكنك تشجيعهم على تناول هذه الأطعمة من خلال تضمين مجموعة متنوعة من الفواكه والخضراوات في طبقهم وجعلها ملونة الألوان رائعة وممتعة للعين. قد يجد طفلك أنه جذاب أيضًا.

القراءة: ليس من السهل تطوير عادة القراءة ومع ذلك ، إذا نجح المرء في القيام بذلك فيمكن أن يساعدهم بطرق مختلفة مثل توسيع أفق معرفتهم ، إلى جانب تحسين مفرداتهم يمكنك تشجيع هذه العادة بجعل طفلك يقرأ القصص أثناء النهار أو وقت النوم حاول اختيار كتب جذابة بصريًا لجعلها ممتعة لطفلك.

أن تكون نشيطًا بدنيًا: مع تطور التكنولوجيا وتغيرها باستمرار ووباء يصيب البشرية ، يمكن لطفلك تطوير مقاومة تجاه الأنشطة البدنية ومع ذلك ، فإن هذا الخمول البدني يمكن أن يسبب مشاكل مختلفة مثل ضعف البصر ، والسمنة ، واضطرابات الانتباه ، وصعوبة النوم يمكنك تجنب ذلك من خلال تشجيع أطفالك على القيام بتمارين للمساعدة في النمو البدني وألعاب الدماغ للمساعدة في النمو المعرفي.

تطوير الهوايات: تلعب الهوايات دورًا مهمًا في تشكيل شخصية الناس. شجع أطفالك على استكشاف خياراتهم والعثور على شيء يستمتعون به حقًا. لا يجب أن يكون هذا شيئًا باهظًا ، ولكن يجب أن يجعل طفلك سعيدًا يمكن أن يكون للهوايات تأثير إيجابي على العقل ، مما يسهل على طفلك التفاؤل.

البقاء رطبًا: لا يزال مفهوم الترطيب ، كما يبدو يسيء تفسيره من قبل معظم الناس. على عكس ما قد يعتقده معظم الناس ، فإن المشروبات الغازية ليست ولا يجب أن تستخدم كبديل للماء إنهم لا يرطبون الجسم ولكن ينتهي بهم الأمر بإيذائه من الضروري تعليم أطفالك تطوير عادة شرب الماء عند العطش وعدم اللجوء إلى المشروبات الغازية أو المشروبات الغازية.