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الثلاثاء، 17 نوفمبر 2020 12:17 م
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"يوم في قرية مصرية" بقرية الكرم بأبوقرقاص تنظمه الشباب والرياضة بالمنيا

الثلاثاء، 17 نوفمبر 2020 12:16 م
"يوم في قرية مصرية" بقرية الكرم بأبوقرقاص تنظمه الشباب والرياضة بالمنيا فعاليات البرنامج القومي لتنشيط القرى الأكثر احتياجا
المنيا-حسن عبد الغفار

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نظمت مديرية الشباب والرياضة بالمنيا، بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم والوحدة المحلية بمركزأبوقرقاص، فعاليات البرنامج القومي لتنشيط القرى الأكثر احتياجا، تحت شعار "يوم في قرية مصرية "، وبرعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء أسامة القاضي محافظ المنيا. 

وأوضح الدكتور محمد حلمى رئيس مركز ومدينة أبوقرقاص، أن إدارة الطلائع نظمت ندوات تثقيفية وتوعوية حول أخطار الأمراض المعدية "فيروس كورونا"، وندوة للتنمية البشرية، وورش عمل فنية.
 
وأكد اهتمام القيادة السياسية بقرى الصعيد، ضمن خطة الدولة لسد الفجوات التنموية داخل القرى الأكثر احتياجا، ويتم تنظيم تلك الفعاليات في 9 قرى أخرى بمراكز المحافظة، بهدف نشر الوعي بضرورة الاهتمام بالتنمية للعمل على إقامة مشروعات خدمية وانتاجية.
 
فعاليات البرنامج القومي لتنشيط القرى الأكثر احتياجا (1)
فعاليات البرنامج القومي لتنشيط القرى الأكثر احتياجا (1)

فعاليات البرنامج القومي لتنشيط القرى الأكثر احتياجا (2)
فعاليات البرنامج القومي لتنشيط القرى الأكثر احتياجا (2)

فعاليات البرنامج القومي لتنشيط القرى الأكثر احتياجا (3)
فعاليات البرنامج القومي لتنشيط القرى الأكثر احتياجا (3)
 

 


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