"يوم في قرية مصرية" بقرية الكرم بأبوقرقاص تنظمه الشباب والرياضة بالمنيا

وأوضح الدكتور محمد حلمى رئيس مركز ومدينة أبوقرقاص، أن إدارة الطلائع نظمت ندوات تثقيفية وتوعوية حول أخطار الأمراض المعدية "فيروس كورونا"، وندوة للتنمية البشرية، وورش عمل فنية.

وأكد اهتمام القيادة السياسية بقرى الصعيد، ضمن خطة الدولة لسد الفجوات التنموية داخل القرى الأكثر احتياجا، ويتم تنظيم تلك الفعاليات في 9 قرى أخرى بمراكز المحافظة، بهدف نشر الوعي بضرورة الاهتمام بالتنمية للعمل على إقامة مشروعات خدمية وانتاجية.