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يديعوت أحرونوت تؤكد أولوية إسرائيل في الحصول على لقاح "موديرنا" لعلاج كورونا

الثلاثاء، 17 نوفمبر 2020 02:11 م
يديعوت أحرونوت تؤكد أولوية إسرائيل في الحصول على لقاح "موديرنا" لعلاج كورونا شركة موديرنا
كتب- هاشم الفخراني

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ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية اليوم الثلاثاء أن البروفيسور تال زاكس كبير العلماء في شركة موديرنا الأمريكية للتكنولوجيا الحيوية، أكد أن إسرائيل ستكون من أوائل الدول في العالم التي تتلقى اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد" كوفيد 19". وأضاف أن السبب في ذلك هو أنها كانت من أوائل الدول التي وقعت عقداً مع الشركة لشراء اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

وقال زاكس "لا يمكنني إعطاء رقم دقيق، لعدد اللقاحات التي ستمنح لإسرائيل لكنها على رأس القائمة التي ستكون متوفر لديها، مشيراً إلى أن التوقعات هي أن الإمدادات إلى إسرائيل ستأتي من الخط الأول الذي سيصل عبر أوروبا، مؤكدا أنه سيحدث هذا في بداية عام 2021.

وكانت شركة أكدت أن لقاحها التجريبي ضد فيروس كورونا أظهر فعاليته بنسبة 94,5 %عقب إعلان مماثل لفايزر وبايونتيك الأسبوع الماضي، وتنوي الشركة انتاج 20 مليون جرعة لقاح بحلول نهاية ديسمبر المقبل .

 

 

 

 

 


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