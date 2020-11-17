اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 17 نوفمبر 2020 07:29 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

وكالة أنباء الإمارات: الرئيس الإسرائيلي يدعو ولي عهد أبوظبي لزيارة تل أبيب

الثلاثاء، 17 نوفمبر 2020 06:59 م
وكالة أنباء الإمارات: الرئيس الإسرائيلي يدعو ولي عهد أبوظبي لزيارة تل أبيب الرئيس الإسرائيلي وولي عهد أبوظبي
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تلقى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، رسالة خطية من الرئيس الإسرائيلي، رؤوفين ريفيلين، تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها بما يخدم المصالح المشتركة، وفق ما نشرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"

وأعرب الرئيس الإسرائيلي - في رسالته - عن بالغ شكره للجهود التي بذلت في سبيل توقيع معاهدة السلام التاريخية والتي دشنت لمرحلة جديدة من العلاقات بين البلدين، وتضمنت الرسالة دعوة إلى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لزيارة دولة إسرائيل.

من جانبه ثمن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان - في رسالة خطية بعثها إلى الرئيس الإسرائيلي - المواقف الإيجابية والبناءة ، معربا عن تقدير دولة الإمارات للتعاون المشترك للتوصل إلى معاهدة السلام التاريخية والتي من شأنها أن تساهم في استقرار المنطقة بأسرها.

كما وجه ولي عهد أبو ظبي الدعوة إلى الرئيس الإسرائيلي لزيارة دولة الإمارات.

 


الرئيس الإسرائيلي

ولي عهد أبوظبي

زيارة تل أبيب

زيارة اسرائيل

الامارات

اتفاقية السلام مع اسرائبل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

طيران الإمارات تسير رحلات يومية إلى القاهرة على أكبر طائرة فى العالم

الثلاثاء، 17 نوفمبر 2020 05:54 م

كورونا حول العالم.. الإمارات تسجل 1255 إصابة جديدة والصحة السودانية تسجل 128 إصابة وتسجيل 362 إصابة و16 حالة وفاة فى السعودية.. جورجيا تسجل 3117 إصابة.. ووزير الصحة البلجيكى: لقاح الفيروس سيكون مجانيا

الثلاثاء، 17 نوفمبر 2020 05:25 م

علاقات الأخوة والشراكة جمعت مصر والإمارات.. أسسها الشيخ زايد وسار على نهجها قادة الإمارات.. دور إقليمى بارز للدولتين.. عبدالله بن زايد يلتقى أبو الغيط ويؤكد: الإمارات حريصة على دعم مسيرة العمل العربى المشترك

الثلاثاء، 17 نوفمبر 2020 04:57 م

العاهل الأردني يتوجه للإمارات لعقد قمة ثلاثية مع ولي عهد أبوظبي وملك البحرين

الثلاثاء، 17 نوفمبر 2020 04:14 م

الإمارات تمديد مهلة إعفاء المخالفين حتى نهاية 2020

الثلاثاء، 17 نوفمبر 2020 04:02 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة