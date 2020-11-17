اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 17 نوفمبر 2020 10:21 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

وفاة مدير مدرسة بكفر الشيخ متأثرا بفيروس كورونا

الثلاثاء، 17 نوفمبر 2020 09:16 م
وفاة مدير مدرسة بكفر الشيخ متأثرا بفيروس كورونا جثة - أرشيفية
كفر الشيخ محمد سليمان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

توفى ذكرى عصر، مدير مدرسة دسوق الزراعية التابعة لإدارة دسوق التعليمية، بمحافظة كفر الشيخ، متأثرا بفيروس كورونا، بمستشفى الحميات، لمعاناته من نقص الأكسجين، برغم وضعه فى العناية المركزة على جهاز التنفس الصناعى.

وأكد مصدر طبى بمستشفى حميات دسوق، أن المستشفى استقبلت الحالة منذ 10 أيام، وظهرت عليه أعراض الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبعد إجراء التحاليل والأشعات تقرر حجزة بالعناية المركزة بالمستشفى لظهور إصابته بالفيروس، ونقص نسبة الأكسجين بالدم.

وأضاف المصدر الطبى، أن حالته الصحية تدهور بشكل سريع، وذلك لارتفاع وظائف الكلي الأمر الذى أدى إلى إصابته بفشل كلوى، ليلقى مصرعه متأثرا بإصابته بفيروس كورونا وفشل وظائف الكلى.

 


كورونا

تعليم كفر الشيخ

وفاة مدرس بفيروس كورونا

أخبار كفر الشيخ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة