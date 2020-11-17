وفاة مدير مدرسة بكفر الشيخ متأثرا بفيروس كورونا

كفر الشيخ محمد سليمان

توفى ذكرى عصر، مدير مدرسة دسوق الزراعية التابعة لإدارة دسوق التعليمية، بمحافظة كفر الشيخ، متأثرا بفيروس كورونا، بمستشفى الحميات، لمعاناته من نقص الأكسجين، برغم وضعه فى العناية المركزة على جهاز التنفس الصناعى.

وأكد مصدر طبى بمستشفى حميات دسوق، أن المستشفى استقبلت الحالة منذ 10 أيام، وظهرت عليه أعراض الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبعد إجراء التحاليل والأشعات تقرر حجزة بالعناية المركزة بالمستشفى لظهور إصابته بالفيروس، ونقص نسبة الأكسجين بالدم.

وأضاف المصدر الطبى، أن حالته الصحية تدهور بشكل سريع، وذلك لارتفاع وظائف الكلي الأمر الذى أدى إلى إصابته بفشل كلوى، ليلقى مصرعه متأثرا بإصابته بفيروس كورونا وفشل وظائف الكلى.