اليوم السابع
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وزير خارجية أيران: ننفذ التزاماتنا حال قرر بايدن العودة للاتفاق النووى وتنفيذ بنوده

الثلاثاء، 17 نوفمبر 2020 11:28 م
وزير خارجية أيران: ننفذ التزاماتنا حال قرر بايدن العودة للاتفاق النووى وتنفيذ بنوده محمد جواد ظريف
كتب أحمد عرفة

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قال محمد جواد ظريف وزير الخارجية الإيراني، إنه إذا قرر الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن العودة للاتفاق النووي وتنفيذ بنوده يمكننا العودة فورا لتنفيذ التزاماتنا، وفقا لمصادر إعلامية.

وأضافت وزير الخارجية الإيراني: لا نعارض التفاوض ومستعدون للحوار بشأن عودة واشنطن للاتفاق النووي ضمن إطار مجموعة  5+1.

وقبلها نقلت شبكة فوكس نيوز الأمريكية عن مصادر بالبيت الأبيض، تأكيدها أن الرئيس الأمريكى المنتهية ولايته دونالد ترامب لم يطلب الاطلاع على خيارات ضرب إيران، وفقا لمصادر إعلامية.

ونقلت فوكس نيوز عن مصادر بالبيت الأبيض تأكيدها أن مستشار الأمن القومى هو من طلب الخيارات لكن ترامب لم يرغب في مناقشتها.

 


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