كما شدد على أن الأمر لن يحدث بسرعة، " ولن تتوفر الكميات الكافية من الجرعات للجميع في بادئ الأمر و نريد إعطاء الأولوية للمجموعات الأكثر عرضة للإصابة"، على حد قوله.

ورفض الوزير البلجيكي تأكيد أي موعد لحصول بلاده على الجرعات اللازمة لبدء حملات التلقيح.

يذكر أن معدلات تفشي وباء "كورونا" لا تزال مرتفعة نسبيًا في بلجيكا، رغم ميلها المستمر إلى الانخفاض، إذ بلغ عدد الإصابات الإجمالية حتى اليوم 535 ألفا و 871 إصابة وعدد الوفيات 14616 شخصًا.

