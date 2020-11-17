اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 17 نوفمبر 2020 08:33 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

وزير الخارجية الفرنسى: محادثات فى موسكو غدا حول اتفاق وقف إطلاق النار فى قره باغ

الثلاثاء، 17 نوفمبر 2020 08:09 م
وزير الخارجية الفرنسى: محادثات فى موسكو غدا حول اتفاق وقف إطلاق النار فى قره باغ لودريان
كتب أحمد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد وزير الخارجية الفرنسى، جان إيف لودريان، أن دبلوماسيين من فرنسا والولايات المتحدة سيجرون محادثات فى موسكو مع وفد روسى غدا الأربعاء حول اتفاق وقف إطلاق النار فى قره باغ.

ووفقا لموقع روسيا اليوم، قال وزير الخارجية الفرنسى،: غدا سنعقد اجتماعا فى موسكو مع المبعوثين المعنيين بالملف لإزالة الغموض حول كل القضايا المثيرة للأسئلة بشأن وقف إطلاق النار، موضحا أن الاتفاقات التى تم إبرامها بشأن وقف إطلاق النار فى قره باغ "كانت ضرورية لإنقاذ حياة آلاف الناس.

ولفت جان إيف لودريان إلى أن هذا الاستنتاج توصل إليه الجميع، بينهم رئيس الوزراء الأرمنيى، نيكول باشينيان، الذى وقع على هذا البيان، موضحا أن وقف إطلاق النار من جهة أخرى لن يؤدى إلى تسوية هذا النزاع، والسؤال الذى يطرح هو كيف يمكن حل المشاكل الأساسية.

وقال وزير الخارجية الفرنسى، أن هذه المناقشات لقد بدأت بين الرئيسين الفرنسى، إيمانويل ماكرون، والروسى، فلاديمير بوتين، موضحا أنه بحث هذه القضايا أمس الاثنين فى باريس مع نظيره الأمريكى، مايك بومبيو، لافتا مع ذلك إلى بقاء نقاط يكتنفها الغموض، مؤكدا أنها تتعلق بقضية اللاجئين وترسيم حدود وقف إطلاق النار ووجود تركيا وعودة المقاتلين وبدء المفاوضات بشأن وضع إقليم قرة باغ.


قره باغ

أمريكا

روسيا

فرنسا

اخر الاخبار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

السيسى يؤكد لوزير خارجية فرنسا رفضه التام لأعمال الإرهاب أو ربط أي دين بالعنف والتطرف.. واستعداد مصر للتعاون ودعم الجهود الدولية لتعزيز هذه المفاهيم.. لودريان يشيد بجهود القاهرة لتحقيق الحوار بين أبناء الديانات

الأحد، 08 نوفمبر 2020 03:45 م

فرنسا تكشف محاولات أردوغان لتشوية صورتها.. الخارجية الفرنسية: معركتنا مع التيارات المتطرفة وليس الإسلام.. لودريان يؤكد: بلد التسامح لا الازدراء أو النبذ.. ودرمانين: نحن نحارب أيديولوجية وليس دين

الجمعة، 30 أكتوبر 2020 11:45 م

فرنسا ترد على أكاذيب أردوغان.. وتؤكد: حربنا ضد الإرهاب وليس الإسلام.. باريس تواصل ملاحقة "منابر الفتنة" الممولة من تركيا وتكثف تحركاتها الدبلوماسية لتوضيح الحقائق.. و"لودريان": المسلمون جزء رئيسى من المجتمع

الجمعة، 30 أكتوبر 2020 07:00 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة