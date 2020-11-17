وزير الخارجية الألمانى يشيد باستئناف التنسيق الأمنى الفلسطينى الإسرائيلى

كتب أحمد عرفة

أشاد هايكو ماس وزير الخارجية الألمانى، باستئناف التنسيق الأمنى الفلسطينى الإسرائيلى، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق قال مسؤول فلسطينى كبير، اليوم الثلاثاء، إن السلطة الوطنية ستستأنف التنسيق مع إسرائيل بعدما جرى تعليقه فى مايو بسبب خطة إسرائيلية لضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة.

من ناحية أخرى، دعت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، الأمم المتحدة لاتخاذ التدابير اللازمة لإنفاذ قراراتها وذلك بحكم ميثاقها، بما يفضى إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلى للأراضى الفلسطينية المحتلة عام 1967، وتمكين دولة فلسطين من ممارسة السيادة والاستقلال .