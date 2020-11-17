اليوم السابع
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وزير التربية والتعليم يجدد الثقة فى وكيل كفر الشيخ

الثلاثاء، 17 نوفمبر 2020 12:14 م
وزير التربية والتعليم يجدد الثقة فى وكيل كفر الشيخ الدكتورة بثينة كشك وكيل التعليم بكفر الشيخ
كفر الشيخ – محمد سليمان

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اعتمد الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، حركة ترقيات وتنقلات بين الوظائف القيادية بديوان عام وزارة التربية والتعليم ، ومديرى ووكلاء مديريات التربية والتعليم على مستوى الجمهورية ، من بينها التجديد للدكتورة بثينة كشك ، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ ،وكيلا لوزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ .

من جانبها أكدت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، إن تجديد الثقة يفرض علينا جميعا أن نعمل بجد واجتهاد لاستكمال ما تم تحقيقه من نجاح فى تطوير منظومة التعليم بالمحافظة والارتقاء بها، والعمل على الحفاظ على مكانة تعليم كفر الشيخ دائما فى المربع الذهبى على مستوى الجمهورية، وذلك بدعم من اللواء جمال نور الدين ، محلفظ كفر الشيخ.

وقد شملت الحركة، تغييرات فى 10 وكلاء وزارة من مديرى مديريات التربية والتعليم وتغييرات طفيفة فى الوظائف الإشرافية بديوان عام الوزارة وتصعيد وكلاء مديريات فى عدد من المحافظات ومنها القاهرة والجيزة والإسكندرية والدقهلية ومرسي مطروح والسويس والإسماعيلية، وأسيوط.

 

 

 


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