وزيرة دفاع ألمانيا تؤكد أن أمن أوروبا ما زال يحتاج لأمريكا وحف شمال الأطلسى

رويترز

قالت وزيرة الدفاع الألمانية أنيجريت كرامب كارينباور اليوم الثلاثاء إن أوروبا لن تكون قادرة على القيام بأعباء أمنها دون مساعدة الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي لعقود مقبلة رافضة دعوة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى استقلال استراتيجي أوروبي.