اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 17 نوفمبر 2020 02:25 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

وزيرة دفاع ألمانيا تؤكد أن أمن أوروبا ما زال يحتاج لأمريكا وحف شمال الأطلسى

الثلاثاء، 17 نوفمبر 2020 01:24 م
وزيرة دفاع ألمانيا تؤكد أن أمن أوروبا ما زال يحتاج لأمريكا وحف شمال الأطلسى وزيرة الدفاع الألمانية أنيجريت كرامب كارينباور
رويترز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت وزيرة الدفاع الألمانية أنيجريت كرامب كارينباور اليوم الثلاثاء إن أوروبا لن تكون قادرة على القيام بأعباء أمنها دون مساعدة الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي لعقود مقبلة رافضة دعوة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى استقلال استراتيجي أوروبي.

وقالت "فكرة الاستقلال الاستراتيجي تذهب أبعد مما يلزم إذا غذت وهم أننا نستطيع ضمان أمن أوروبا واستقلالها ورخائها دون حلف شمال الأطلسي والولايات المتحدة".

وأضافت أنه ستمضي عقود قبل أن تستطيع أوروبا بناء قوة عسكرية تقليدية ونووية تعوض ما تسهم به الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي في أمن الاتحاد الأوروبي في الوقت الراهن.

 


المانيا

الولايات المتحدة

حلف شمال الاطلسى

وزيرة الدفاع الألمانية

ماكرون

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة