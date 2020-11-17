نائب محافظ بورسعيد وسفير إيطاليا يتفقدان البيت الإيطالى

بورسعيد محمد فرج

تفقد المهندس عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد يرافقه السفير جيامباولو كانتيبى، سفير دولة إيطاليا بالقاهرة، اليوم الثلاثاء، البيت الإيطالى بحى الشرق وذلك ضمن زيارة السفير الإيطالى لمحافظة بورسعيد لمتابعة إجراءات تطوير البيت الإيطالى وتحويله لمبنى تعليمى.

وتفقد نائب المحافظ وسفير دولة إيطاليا أقسام البيت الإيطالى للمعاينة على الطبيعة والوقوف على كافة المتطلبات التى يحتاجها تحويل البيت الإيطالى لمبنى تعليمى بعد إعادة ترميمه، حيث أكد نائب المحافظ على أننا نولى أهمية خاصة للمشروع والذى يأتى بالتزامن مع تطوير المنطقة المحيطة بالبيت الإيطالى نظرا لأهمية الجغرافية والسياحية، مؤكدا أن اللواء عادل الغضبان شدد على أن تتم كافة الأعمال بالتوازى ، وعلى درجة كبيرة من الكفاءة .