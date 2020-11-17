نائب محافظ المنوفية وعلى جمعة يفتتحان توسعات المدرسة الأسقفية ومستشفى هرمل بمنوف

كتب محمد السيد

أناب الليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية نائبه محمد موسى لحضور فاعليات افتتاح توسعات بالمدرسة الاسقفية ومستشفى هرمل التذكارى بمنوف بحضور فضيلة الشيخ على جمعة مفتى الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف والمطران الدكتور منير حنا رئيس أساقفة إقليم الاسكندرية للكنيسة الاسقفية الإنجليكانية وأشرف الليثى رئيس مجلس مدينة منوف ومروان منصور مدير الادارة التعليمية بمنوف.

بدأت الزيارة بالمدرسة الاسقفية بقص شريط افتتاح مبنى التعليم الابتدائى وعرض تقديمى لتلاميذ رياض الأطفال للترحيب بالضيوف، وتفقد الضيوف بعض الفصول الدراسية ومتابعة العملية التعليمية، كما قام تلاميذ المدرسة بتقديم بعض الفقرات بدأت بتلاوة أجزاء من القرأن والإنجيل والشعر والغناء وقام طلاب مدرسة المنارة من ذوى الهمم بتقديم عرضا فنيا أشاد بة جميع الحضور.

وأكد الدكتور على جمعة فى كلمتة، أن المدرسة تعد نموذج لبناء الشخصية من خلال التربية والتعليم والتدريب فبناء الشخصية هو بناء للدولة، وأشاد المطران منير حنا بالدور الذى تقدمة المدرسة وإتباع أفضل الاساليب فى التعليم مؤكدًا أن المدرسة قدمت نموذجًا يهتم بالتلميذ والمعلم.

كما أعرب نائب المحافظ عن سعادته بمستوى المدرسة مؤكدا على تقديم كافة أوجة الدعم لتنشأة جيل واعى ومثقف ولدية ثقة بالنفس وحب للوطن فالأجيال الحالية هم قادة المستقبل.

اختتمت فاعليات الحفل بأفتتاح قسم الطوارئ بمستشفى هرمل التذكارى والذى يبلغ مساحته 1600 كم ويتكون من طابقين ويشمل جميع التخصصات ومجهز بأحدث الاجهزة الطبية ويخدم 180الف مريض بالعام بمختلف التخصصات وتعد صرح طبى عظيم وعطاء لأكثر من (110عام) من النجاح.

وأكد نائب المحافظ على اهتمام اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بقطاعى التعليم والصحة، مشيرا إلى ضرورة الاهتمام بالمنظومة التعليمية والطبية وتقديم أفضل الخدمات لأبناء المحافظة.