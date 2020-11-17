اليوم السابع
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الثلاثاء، 17 نوفمبر 2020 10:32 م
خالد صلاح
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موريتانيا تسجل 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا وارتفاع الإجمالى إلى 7994

الثلاثاء، 17 نوفمبر 2020 10:26 م
موريتانيا تسجل 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا وارتفاع الإجمالى إلى 7994 كورونا - صورة أرشيفية
أ ش أ

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أعلنت وزارة الصحة الموريتانية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 15 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد وشفاء 14 من المصابين خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.
وذكر بيان للوزارة أنها توصلت لهذه النتيجة بعد إجراء 549 فحصًا ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات المؤكدة إلى 7994 حالة، منها 7550 حالة شفاء، و165 وفاة.


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