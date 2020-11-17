مكتبة الإسكندرية تعلن فتح باب التقدم للمشاركة فى معرض " أجندة" 2021

الإسكندرية جاكلين منير

أعلنت إدارة المعارض والمقتنيات الفنية التابعة لقطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية، فتح باب التقديم فى معرض " أجندة " 2021 والذى تنظمة للعام الرابع عشر على التوالي ، ويتم افتتاح المعرض يوم الخميس، 11 فبراير 2021، بمكتبة الإسكندرية، مركز المؤتمرات، قاعتي المعارض الشرقية والغربية، تحت عنوان: "متر × متر: مساحة حرة للإبداع" داخل مساحة المتر × متر، ويستمر المعرض حتى يوم الأحد، 28 فبراير 2021.

وأشارت مكتبة الإسكندرية فى بيان صادر اليوم، إلى أن هذا المعرض يضم سنويًا مجموعة من الفنانين التشكيليين من مختلف الأعمار والخبرات لعرض أعمالهم، وتجاربهم الفنية ،فيما أعلنت إدارة المعارض والمقتنيات الفنية أن تعلن عن فتح باب التقديم للمشاركة في معرض أجندة 2021 – الدورة الرابعة عشرة.

وشروط الاشتراك هى :

• يشارك الفنان في أيٍّ من مجالات الفنون البصرية (التصوير، النحت، الحفر، التصوير الفوتوغرافي، الفسيفساء، الخزف، فن الفيديو)، على ألا تكون الأعمال قد عُرضت من قبل في أي معرض بمكتبة الإسكندرية.

• يشارك الفنان في مجال واحد فقط.

• مساحة العمل المعروضة ثنائي الأبعاد متر × متر متضمنة الإطار، قطعة واحدة أو مقسَّمة حسب رؤية الفنان، وللأعمال ثلاثية الأبعاد متر مكعب شامل قاعدة العمل، قطعة واحدة أو مقسمة حسب رؤية الفنان وأولوية الاختيار للأحجام الصغيرة داخل مساحة متر × متر.

• تُرسل الاستمارة والصورة الشخصية وصورة الأعمال الفنية من خلال البريد الإلكتروني في موعد أقصاه الثلاثاء، 8 ديسمبر 2020، على أن تُسلَّم الأعمال الفنية المختارة لوحدة المعارض بمكتبة الإسكندرية في موعد أقصاه الخميس، 4 فبراير 2021 قبل الساعة الثالثة عصرًا.

• تُعرض الأعمال على اللجنة الفنية المختصة بمكتبة الإسكندرية، وتقرر اللجنة ما تراه مناسبًا لفكرة العرض، ويعتبر رأي اللجنة نهائيًّا.

• تُرسل صورة العمل والصورة الشخصية على البريد الإلكتروني الخاص بوحدة المعارض (exhibitions@bibalex.org) على أن تكون عالية الدقة(High Resolution) ولا تقل عن (DPI 300) للصورة، أو لا يقل حجمها عن 4 ميجا بايت حتى تكون صالحة لمطبوعات المعرض، على ألا يزيد حجم الرسالة عن 9 ميجا بايت (الحد الأقصى لسعة الرسالة الواحدة للبريد الإلكتروني الخاص بمكتبة الإسكندرية).

• على كل مشارك الاطلاع على كيفية الاشتراك وشروطه، والالتزام بما جاء فيها، وخاصةً الموعد المحدد لتقديم استمارة المشاركة، وكذلك موعد تسليم الأعمال، والشروط المتوفرة في العمل.

• يتسلم الفنانون الأعمال في خلال أسبوعين من انتهاء العرض، وذلك حرصًا على سلامة العمل وتعتبر المكتبة غير مسؤولة عن الأعمال التي لم يتم استلامها خلال المدة المذكورة.