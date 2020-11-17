مكافحة المخدرات تضبط عاطلا بحوزته شابو بقيمة مليون جنيه بمركز سوهاج

سوهاج محمود مقبول

تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات برئاسة المقدم أحمد حفنى المشنب، مفتش منطقة سوهاج، من إلقاء القبض على مسجل خطر يقيم بناحية قرية روافع القصير دائرة مركز سوهاج والسابق إتهامه في العديد من القضايا وبحوزته كمية كبيرة من مخدر الشابو " الأيس" وزنت حوالى كيلو بقيمة مليون جنيه وذلك بقصد الإتجار، متخذا من دائرة المركز مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامى.

جاءت الحملة بإشراف اللواء معتز توفيق مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات واللواء دكتور حسن مدير أمن سوهاج واللواء عبدالحميد أبوموسى مدير إدارة المباحث الجنائية والعميد محمد الضبع رئيس منطقة وسط الصعيد لمكافحة المخدرات.

ترجع الواقعة عقب ورود معلومات لضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، مفادها قيام فتحى . م . ع . وشهرته خنوره عاطل ويقيم بناحية قرية روافع القصير دائرة مركز سوهاج بالإتجار بالمواد المخدرة خاصة مخدر الأيس متخذا من دائرة مركز سوهاج مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامى في الترويج وبيع المخدر.

عقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، تم الدفع بمأمورية من ضباط إدارة مكافحة المخدرات مدعمة بمجموعات قتالية، حيث تمكن المقدم أحمد حفنى المشنب مفتش منطقة سوهاج، بالاشتراك مع ضباط وحدة مباحث مركز شرطة سوهاج برئاسة الرائد احمد صقر رئيس وحدة مباحث المركز، وتم ضبط المتحرى عنه وبحوزته كمية من مخدر الأيس " الشابو" وزنت حوالى كيلو جرام تقريبا " وقدرت قيمتها بحوالي مليون جنيه وتم ضبط مبلغ مالى 21 ألف جنيه و2 مطواه و3 شداد لتعاطى مخدر الشابو و2 هاتف محمول وسيارة.

بمواجهة المتهم أعترف بقيامه بالإتجار بالمواد المخدرة وأن المضبوطات تخصه والمبالغ المالية المضبوطه من متحصلات الإتجار والهاتف المحمول للإتصال بالعملاء والسيارة للتنقل تم تحرير محضرا بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.