اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 17 نوفمبر 2020 10:35 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

مصدر أمنى عراقى: سقوط صواريخ على المنطقة الخضراء وسط بغداد

الثلاثاء، 17 نوفمبر 2020 10:14 م
مصدر أمنى عراقى: سقوط صواريخ على المنطقة الخضراء وسط بغداد القوات العراقية - أرشيفية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أفاد مصدر أمني عراقي، اليوم /الثلاثاء/، بأن مجموعة صواريخ سقطت على المنطقة الخضراء الحكومية وسط العاصمة العراقية بغداد.
وقال المصدر - في تصريح لقناة "السومرية نيوز" العراقية - أن "أربعة صواريخ كاتيوشا سقطت ضمن مقتربات المنطقة الخضراء وسط بغداد".
وأضاف أنه "تم سماع صوت صافرات الإنذار داخل المنطقة الخضراء"، مشيرا إلى "تشغيل منظومة الباتريوت لحظة وصول الصواريخ ومن المحتمل أنه تم التصدي لها".


العراق

المنطقة الخضراء ببغداد

بغداد

سقوط صواريخ ببغداد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة