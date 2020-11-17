مصدر أمنى عراقى: سقوط صواريخ على المنطقة الخضراء وسط بغداد

أفاد مصدر أمني عراقي، اليوم /الثلاثاء/، بأن مجموعة صواريخ سقطت على المنطقة الخضراء الحكومية وسط العاصمة العراقية بغداد.
وقال المصدر - في تصريح لقناة "السومرية نيوز" العراقية - أن "أربعة صواريخ كاتيوشا سقطت ضمن مقتربات المنطقة الخضراء وسط بغداد".
وأضاف أنه "تم سماع صوت صافرات الإنذار داخل المنطقة الخضراء"، مشيرا إلى "تشغيل منظومة الباتريوت لحظة وصول الصواريخ ومن المحتمل أنه تم التصدي لها".
مصدر أمنى عراقى: سقوط صواريخ على المنطقة الخضراء وسط بغدادالثلاثاء، 17 نوفمبر 2020 10:14 م
القوات العراقية - أرشيفية
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أفاد مصدر أمني عراقي، اليوم /الثلاثاء/، بأن مجموعة صواريخ سقطت على المنطقة الخضراء الحكومية وسط العاصمة العراقية بغداد.
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