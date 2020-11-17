مصادرة 5600 زجاجة كحول مجهولة المصدر داخل مصنع مطهرات فى بدر

كتب ـ عبد الرحمن سيد - محمد أبو ضيف

صادرت إدارة مباحث التموين بالقاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة 5600 زجاجة كحول مجهولة المصدر داخل مصنع مطهرات بدون ترخيص فى مدينة بدر.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا من إدارة مباحث التموين بالقاهرة يفيد بضبط مدير مسئول عن مصنع مطهرات " بدون ترخيص" - كائن بدائرة قسم شرطة بدر) لإدارته المصنع وقيامه بتصنيع كميات كبيرة من المواد المطهرة "كحول طبى" مجهولة المصدر ووضع علامات تجارية مقلدة بقصد طرحها بالأسواق بأسعار مرتفعة لتحقيق أرباح غير مشروعة .

وعثر داخل المصنع على 5600 زجاجة كحول إثيلى، جل مطهر "مختلفة الأحجام والأشكال" - 600 لتر مياه مقطرة - 1200 لتر جل - 1280 لتر مادة خام كحول مستورد - 10000 عبوة فارغة "معدة للتعبئة "، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.