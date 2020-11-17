اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 17 نوفمبر 2020 08:33 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

مساعدو بايدن: الرئيس المنتخب لا يعتزم فتح تحقيقات في أعمال وشركات ترامب

الثلاثاء، 17 نوفمبر 2020 07:11 م
مساعدو بايدن: الرئيس المنتخب لا يعتزم فتح تحقيقات في أعمال وشركات ترامب ترامب وبايدن
كتب أحمد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد مساعدو الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن أنه لا يعتزم فتح تحقيقات في أعمال وشركات الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، بل سيسعى إلى المضي قدما لتوحيد البلد.

ووفقا لموقع روسيا اليوم، قال أحد مستشاري الرئيس الأمريكي المنتخب، إن جو بايدن سيركز أكثر على حل المشاكل والمضي قدما، دون اللجوء إلى إجراءات قضائية قد تطول، ما من شأنه أن يغضب الكثير من الديمقراطيين الذين ينوون ملاحقة دونالد ترامب.

وأوضح أحد مساعى جو بايدن، أن أولويات الرئيس الأمريكي المنتخب تشمل التعامل مع الجائحة، وإعادة إحياء الاقتصاد، ومحاربة العنصرية والتغيرات المناخية.

 

 

 


بايدن

ترامب

أمريكا

انتخابات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

أوباما ينتقد ترامب ورئيس البرازيل بسبب تعاملهما في مواجهة التغير المناخي

الثلاثاء، 17 نوفمبر 2020 05:53 م

أمريكا تعاقب الحوثيين.. إدارة ترامب تسعى لتصنيف الميليشيا تنظيما إرهابيا.. والجيش اليمنى يواصل تكبيدهم خسائر كبرى بعد مقتل مسؤول الأمن الوقائى للحوثى مع 6 من مرافقيه.. والحكومة اليمنية تدين انتهاكات الحوثى

الثلاثاء، 17 نوفمبر 2020 05:15 م

ترامب يتحدى الجميع.. ويفضح التعتيم الإعلامى.. الرئيس الأمريكى ينشر فيديوهات تكشف الاعتداء على مسيرات أنصاره ويجدد الرهان على المحاكم.. إعادة فرز جورجيا يكشف أحقيته فى 800 صوت.. وجو بايدن يحذر من بطء التسليم

الثلاثاء، 17 نوفمبر 2020 04:36 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة