مساعدو بايدن: الرئيس المنتخب لا يعتزم فتح تحقيقات في أعمال وشركات ترامب

كتب أحمد عرفة

أكد مساعدو الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن أنه لا يعتزم فتح تحقيقات في أعمال وشركات الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، بل سيسعى إلى المضي قدما لتوحيد البلد.

ووفقا لموقع روسيا اليوم، قال أحد مستشاري الرئيس الأمريكي المنتخب، إن جو بايدن سيركز أكثر على حل المشاكل والمضي قدما، دون اللجوء إلى إجراءات قضائية قد تطول، ما من شأنه أن يغضب الكثير من الديمقراطيين الذين ينوون ملاحقة دونالد ترامب.

وأوضح أحد مساعى جو بايدن، أن أولويات الرئيس الأمريكي المنتخب تشمل التعامل مع الجائحة، وإعادة إحياء الاقتصاد، ومحاربة العنصرية والتغيرات المناخية.