وقال ماكونيل في تصريح له - حسبما نقلت قناة (الحرة) الأمريكية اليوم الثلاثاء، إن "أقلية صغيرة فقط في الكونجرس ستدعم الانسحاب السريع، محذرا من أن الانسحاب السريع للقوات الأمريكية من أفغانستان سيضر بحلفاء الولايات المتحدة".

وأضاف "من المرجح أن تكون عواقب الانسحاب الأمريكي المبكر أسوأ من انسحاب الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما من العراق في عام 2011، سيكون بمثابة التذكير بالرحيل الأمريكي المهين من سايغون عام 1975 .. وسيكون بمثابة التخلي عن شركائنا في أفغانستان".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد وعد مرارا بإنهاء "الحروب التي لا نهاية لها" وأكد عزمه على خفض عدد القوات الأمريكية في أفغانستان إلى 2500 جندي في مطلع 2021.