اليوم السابع
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مسئولون أمريكيون: ترامب قد يسحب كل القوات من الصومال

الثلاثاء، 17 نوفمبر 2020 08:07 م
مسئولون أمريكيون: ترامب قد يسحب كل القوات من الصومال ترامب
كتب أحمد عرفة

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قال مسئولون أمريكيون إن الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب قد يسحب كل القوات الأمريكية من الصومال، ضمن خطة خفض القوات فى الخارج، وفقا لمصادر إعلامية. وفى وقت سابق حذر حلف شمال الأطلسى من  ثمن باهظ حال سحب الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب القوات الأمريكية من أفغانستان، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وحذر الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج، اليوم الثلاثاء، من أن انسحابا متسرعا للحلف من أفغانستان سيكون ثمنه باهظا جدا مع خطر تحول هذا البلد مجددا إلى قاعدة للإرهابيين الدوليين.


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