محافظ كفر الشيخ يكشف تطوير وحدة تكافؤ الفرص الخاصة بشئون المرأة

كفر الشيخ – محمد سليمان

عقد اللواء أشرف موافي، السكرتير العام لمحافظة كفر الشيخ، اجتماعاً بتوجيهات من اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، لتفعيل دور وحدة تكافؤ الفرص الخاصة بشئون المرأة في المحافظة، لتمكين المرأة اقتصادياً واجتماعيًا وسياسيًا، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، برفع احتياجات السيدات الخاصة بوحدة تكافؤ الفرص لشئون المرأة بديوان المحافظة، عن طريق ربط سبل التعاون بين خدمة المواطنين و وحدات تكافؤ الفرص بنطاق المحافظة، لتظل آلية داعمة لحل العديد من المشكلات التى تتعرض لها المرأة.

أكد اللواء جمال نور الدين ،محافظ كفر الشيخ، على الآليات التى يتم تنفيذها لتحقيق التنسيق والتعاون مع كافة الجهات فى مختلف الجهود المبذولة ،لتحقيق حياة كريمة للمواطنين، والارتقاء بالمستوى الاقتصادى والاجتماعى والبيئى للأسر فى القرى الأكثر احتياجًا وتمكينها من الحصول على كافة الخدمات الأساسية ،وتعظيم قدراتها المادية والمعيشية لتسهم فى تحقيق حياة كريمة لهم.

وأضاف محافظ كفر الشيخ ، أنه وجه بضرورة تفعيل المشاركة المجتمعية والتعاون المشترك، لافتاً إلى أهمية الدور المحورى الذى تقوم به الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى فى التوعية المجتمعية والندوات التثقيفية بجانب المساعدات المتنوعة للأسر الأولى بالرعاية بالمناطق الأكثر احتياجاً.

وقال محافظ كفر الشيخ، إن الجمعيات الأهلية ومديرية التضامن الاجتماعى لها دور فى منظمات المجتمع المدنى لدعم وحدة تكافؤ الفرص، موجهاً مسئولى وحدة تكافؤ الفرص بمراكز ومدن المحافظة، بحصر الجمعيات الأهلية الفعّالة، لمشاركتها، وإسناد المشروعات الخدمية اليها كأولوية أولى حتى تقوم بدورها كاملاً تجاه المجتمع واتجاه المرأة، فضلاً عن التواصل مع القوى العاملة " مكاتب التشغيل "، وحصر الحرف المتاحة بنطاق المحافظة، مؤكداً أن هناك رؤى وخططاً مستقبلية ومقترحات سيتم العمل على تنفيذها من خلال الوحدة.

وأضاف اللواء أشرف موافي، السكرتير العام للمحافظة، أنه تم تطوير وحدة تكافؤ الفرص بديوان عام المحافظة لكونها المعنية بشئون المرأة بالمحافظة، وتم التنسيق بين الوحدة وادارة خدمة المواطنين والجمعيات الأهلية ووحدات تكافؤ الفرص بكافة الوحدات المحلية للمراكز والمدن، لتسهيل العبء عن المرأة وحل جميع الشكاوى المقدمة منها وسرعة العمل على حلها، راجيًا أن يثمر هذا الاجتماع على توصيات وخطط ورؤية الوحدات تكافؤ الفرص بالمديريات الخدمية ووحدات تكافؤ الفرص بالديوان العام حتى يتم الاستفادة منها فى تطبيق محاور التمكين الأربعة لرؤية مصر 20 30 .

وقال موافي، أنه يأمل يكون الاجتماع مُثمراً ليتم الاستفادة منه، فى ظل توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لتمكين المرأة ورؤية مصر ،بشأن محاور التمكين الأربعة " السياسي، الاقتصادي، الاجتماعي، الحماية "، وتعليمات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وحرص المحافظة على تطبيق هذه السياسة والتفاعل معها حيث تقوم المحافظة بمساندة كافة الجهات المعنية بشئون المرأة.

وأضافت هيام الطباخ، معاون محافظ كفر الشيخ، أنه تم عمل استراتيجية تعاون بين وحدة تكافؤ الفرص، وخدمة المواطنين بديوان المحافظة، لربطهم بالجمعيات الاهلية على مستوى الـ 13 مركز ومدينة بالمحافظة، لافتةً أن كل وحدة محلية يوجد بها سيدة مسئولة عن وحدة التكافؤ، لنتمكن من تحقيق التنمية المستدامة والاستمرارية فى العمل ودعم جهود المرأة بمراكز ومدن المحافظة، مؤكدة أن كل سيدة لديها مشكلة تتوجه بها لخدمة المواطنين، سوف يتم تحويل هذه المشكلة لوحدة تكافؤ الفرص بديوان عام المحافظة، وستقوم الوحدة بتحويلها للمركز التابع له السيدة، ويتم العمل على بحث المشكلة وإيجاد الحلول لها،وسيتم ملئ استمارة لهذه السيدة، والتعرف على مهاراتها، ومساعدتها فى حل المشكلات التى تواجهها فى الحياة أو العمل وتقديم الدعم لها، وذلك لنتمكن من تحقيق التنمية المستدامة والاستمرارية فى العمل ودعم جهود المرأة بمراكز ومدن المحافظة.