محافظ كفر الشيخ يضبط سيارة مخالفة على الطريق الدولى ويستمع للمواطنين بالمصيف

جاء ذلك خلال جولة تفقدية للواء جمال نور الدين ، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشى، نائب محافظ كفر الشيخ ،لمصيف بلطيم ، لمتابعة الأعمال الجارية ، لتطوير المصيف، ومتابعة توسعة الطرق ، وإزالة الإشغالات.

واستمع محافظ كفر الشيخ ، لآراء الأهالي والشكاوى خلال الجولة ،ووعد بحلها، والاستمرار في أعمال تطوير المصيف.



محافظ كفر الشيخ يضبط سيارة مخالفة (1)



محافظ كفر الشيخ يضبط سيارة مخالفة (2)