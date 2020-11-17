محافظ كفر الشيخ يتفقد المشروعات الخدمية بمصيف بلطيم

كفر الشيخ محمد سليمان

تفقد اللواء جمال نور الدين ، محافظ كفر الشيخ ، وعمرو البشبيشى ، نائب محافظ كفر الشيخ ،مبنى الحملة الميكانيكية بمصيف بلطيم ،لمتابعة حركة سير العمل ،والتأكيد على ضرورة الانضباط والالتزام مع الوقوف على طبيعة المعوقات والمشكلات الإدارية والفنية والعمل الفوري على تذليلها وحلها من أجل الإسراع بوتيرة إنجاز الأعمال وتيسير تقديم الخدمات للمواطنين.

جاء ذلك بحضور العميد هاني محمد عبد القوي، رئيس مدينة مصيف بلطيم ، واسلام طه ، معاون محافظ كفر الشيخ ، والمهندسة ماجيدة غريب بدير ،مدير عام الجهاز التنفيذي قطاع شرق، وأشرف الدقدوقي ،مدير الإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمي،ونواب رئيس المجلس وعدد من القيادات .

وأشاد محافظ كفر الشيخ ، بالمجهود المبذول، مقرراً مكافأة العاملين بقسم الحملة الميكانيكية ، كما تفقد قسم المخازن بمدينة المصيف ، وتابع مشروع الصرف الصحي بمدينة مصيف بلطيم، القائم على مساحة 40 ألف م2 ،ويضم محطة معالجة و2 محطتي رفع الأولى رئيسية والأخرى فرعية .

كما تفقد محافظ كفرالشيخ ، أعمال استكمال تنفيذ مشروع الصرف الصحي بمدينة مصيف بلطيم الذي يضم "محطة المعالجة ،ومحطة رفع خطوط الطرد شبكات الانحدار ، وتابع مراجعة الأعمال التنفيذية لمحطة الرفع الرئيسية بشاطئ السلام ومحطة الرفع الفرعية بشاطئ النرجس ،ومحطة معالجة مياه الصرف الصحي بالشهابية.

كما تفقد محافظ كفر الشيخ شركة مياه الشرب والصرف الصحى، وخزانات ، كما تفقد مبنى مجلس مدينة المصيف،والتقى بمديري الإدارات بالديوان ،وتابع سير العمل بهم ومستوى الخدمات المقدمة للمواطن كما تفقد أعمال التطوير من تركيب بلاط الانترلوك ،واستكمال أعمال رفع كفاءة الشوارع بالمدينة،كما تفقد موقع موقف السيارات الأجرة الجديد بمصيف بلطيم ، مشدداً على سرعة الانتهاء منه قبل موسم الصيف المقبل موجهاً الشكر لرئيس المدينة والنواب.