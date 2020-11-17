محافظ شمال سيناء يشهد تخريج أول دفعة للتلمذة الصناعية من ذوى الاحتياجات الخاصة

وأعلنت محافظة شمال سيناء، أن المحافظ أكد أثناء توزيع شهادات التقدير والمكافآت عليهم، بحضور حمزة رضوان مدير التربية والتعليم والدكتورة عزة كمال مدير ادارة التربية الخاصة بالتربية والتعليم وأعضاء المجلس الاستشارى للتربية الخاصة، على شكر الطلاب وأولياء أمورهم لدعم أبنائهم من ذوى الاحتياجات الخاصة للحصول على شهادات تعليمية، مشيرا إلى أن هذه الدفعة الأولى من التلمذة الصناعية تعد بشرة خير لتشجيع باقى زملائهم على الاستمرار فى التعليم ونيل الشهادات المؤهلة لدمجهم فى المجتمع ، وأن الدولة تهتم بهم وتوفر الرعاية الكاملة لهم حتى يصبحوا أفرادا صالحين فى المجتمع .

وقدم المحافظ الشكر لمديرية التربية والتعليم وادارة التربية الخاصة وجميع مديرى ومدرسى مدارس التربية الخاصة لاهتمامهم بهذه الفئة وبذل أقصى جهد معهم الى جانب توفير كافة احتياجاتهم .

ومن جانبها، أعلنت الدكتور عزة كمال مدير ادارة التربية الخاصة بالتربية والتعليم ، أن هذه الدفعة الأولى التى تواصل التعليم حتى حصلت على التلمذة الصناعية وعددهم 30 طالبا وطالبا من العريش والشيخ زويد ورفح، مشيرة الى أن الباب مفتوحا أمامهم للالتحاق بمدارس التعليم الفنى اعتبارا من الأسبوع القادم .

وقام المحافظ بتكريمهم وتوزيع شهادات التقدير والمكافآت المالية عليهم ، كما قام بتوزيع الشكولاتة عليهم وعلى أولياء أمورهم تقديرا لهم .



